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На Донбассе "самоликвидировался" опасный террорист: Гуф из Санкт-Петербурга вернется обратно в РФ в гробу
22.09.2018 20:31
На Донбассе умер еще один наемник гибридной армии РФ, террорист Гуф из Санкт-Петербурга.
О потерях в рядах оккупанта сообщил в Facebook офицер ВСУ под ником Анатолий Штефан Штирлиц, передает "Диалог.UA".
Террорист Павел Семин по кличке Гуф погиб на Донбассе в минувший четверг, 20 сентября, о чем поспешили в Сети поделиться его подельники.
"Сегодня в 5 утра погиб мой друг и однополчанин", - пожаловался другой террорист Константин Симонов, не уточнив, что конкретно случилось с его подельником.
Теги: Донбасс, гибель, наемник, террорист, умерший, ВСУ, соцсети, РФ
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