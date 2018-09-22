На эти кадры можно смотреть вечно - "Осы" мощнейшим ударом превратили в металлолом технику оккупанта

22.09.2018 17:20

В Сети показали кадры уничтожения бойцами ООС техники гибридной армии РФ на Донбассе.

Кадры с ударом по оккупанту обнародовал в Facebook офицер ВСУ, известный в Сети под ником Анатолий Штефан Штирлиц, передает "Диалог.UA".

О том, где и когда конкретно произошел инцидент, военный не уточнил. На обнародованных кадрах бойцы ООС наносят 2 удара по технике врага. В ходе первого снаряд попадает рядом, после чего "бравые" вояки "Л/ДНР" впопыхах бросают боевые машины и бегут. Второй снаряд ВСУ попадает точно в цель, в результате чего обе машины детонируют - раздается мощнейший взрыв.

"Провокационные действия российских оккупационных войск не заставили ждать ответа. На результат можно смотреть вечно", - прокомментировал кадры Штефан Штирлиц, добавив, что у Украины "непревзойденные воины".