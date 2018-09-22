Отправляйтесь домой: прозревшая фанатка «ДНР» шокировала обращением к российским «добровольцам»

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Боевая подруга «новороссов» с позывным «Сова» приехала на Донбасс из Курска для участия в «гражданской войне», сообщает politeka.
Бабир заявила, что те российские «добровольцы», которые до сих пор остались на фронте, разочарованы происходящим в «ДНР» и «ЛНР», а «лучше не будет в течение как минимум 10 лет». В связи с этим пропагандистка призвала всех боевиков Путина уезжать из Украины:
«Я хочу передать свое сообщение тем, кто оказался в какое-то время здесь. Они, само собой, разочарованы. И я тоже. Нет совсем никаких надежд на лучшее. Пожалуйста, возьмите себя в руки и отправляйтесь домой», — начала свое обращение пропагандистка.
«Я понимаю, что вас тут держит многое, у кого-то появились семьи, кто-то перевез семьи сюда. Мне жалко вас и вашего времени. У вас еще есть возможность наладить свою жизнь на родине. Здесь, оглянитесь вокруг, никто не оценит ваши поступки, не оценит того, зачем вы здесь сейчас. А как максимум, могут случиться еще смерти. Тут погибло много ребят, приехавших воевать с горящим сердцем. Воевать уже не за что», — сказала она.
Только одна идея проведения референдума на территории оккупированного Россией Донбасса вызвала настоящую панику среди боевиков
«Сепары понимают: какой бы особый статус Донбасс ни получил, туда вернется украинская власть. Именно об этом уже открыто говорит Россия», — рассказала переселенка, писатель Елена Степова.
Так, оккупанты Донбасса боятся Украины. Сепаратисты понимают, что все их «будут вешать на колорадских тряпках соседи». И это все им устроят за обещания создать на оккупированных территориях «маленькую угольную Швейцарию», и за то, что будет «как в Крыму», и за потерянные годы жизни.
Теги: Донбасс, фанат, обращение, ДНР, наемники
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