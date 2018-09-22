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Предвыборные страсти! Ходаковского не пустили на Донбасс: выборы в "ДНР" пройдут без него
Ходаковского боевики решили не впускать на территорию так называемой "ДНР". Террорист в недоумении и желает разобраться во всей этой ситуации. В Интернете начали поговаривать о том, что его место мог попросту купить кто-то другой. Одного из кандидатов на пост "ДНР" Ходаковского просто не впустили на территорию Донбасса. Об этом стало известно благодаря самому террористу Ходаковскому, который сделал пост в одной из соцсетей, передает "Диалог.ua" со ссылкой на "Российский диалог".
Боевик сказал, что при приезде на Донбасс из России ему объяснили, что они его попросту не выпустят, если он появится на территории "ДНР". Сообщается, что причин не было названо. Кандидат на пост главы террористов в данный момент намерен решать проблему. Он хочет во всем разобраться, чтобы появиться в Донецке.
Ходаковский в своем сообщении не желает давать никаких комментариев. Очевидно, что террорист взбешен, поскольку не попал на выборы. Некоторые пользователи Интернета предположили, что его место мог попросту купить кто-то другой. Специалисты же ничего не сказали.
Теги: Донбасс, выборы, страсть, ДНР, Ходаковский
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