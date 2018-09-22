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Прилепин рассказал, какие планы были у Захарченко незадолго до гибели
22.09.2018 09:08
Российский писатель и экс- командир оккупантов ОРДО Захар Прилепин рассказал, что планировал вместе с убитым экс-главарем ОРДО Александром Захарченко создать еще один батальон НВФ.
Так, Прилепин отметил, что обсуждал это с Захарченко накануне взрыва в кафе «Сепар»: «Перед самой смертью Захарченко я предложил ему создать еще батальон. Он был за. Такой был разговор, и свидетели разговора есть».
Источник ДонПресс
Теги: Донбасс, гибель, план, ДНР, Захарченко, Захар Прилепин
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