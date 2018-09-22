Прилепин рассказал, какие планы были у Захарченко незадолго до гибели

22.09.2018 09:08

Российский писатель и экс- командир оккупантов ОРДО Захар Прилепин рассказал, что планировал вместе с убитым экс-главарем ОРДО Александром Захарченко создать еще один батальон НВФ.

Так, Прилепин отметил, что обсуждал это с Захарченко накануне взрыва в кафе «Сепар»: «Перед самой смертью Захарченко я предложил ему создать еще батальон. Он был за. Такой был разговор, и свидетели разговора есть».

Источник ДонПресс