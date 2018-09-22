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Ситуация в пунктах пропуска утром 22 сентября
Информация от погранслужбы Украины, передает zi.dn.ua.
По состоянию на утро 22 сентября, очереди на пунктах пропуска на линии разграничения были следующими.
Майорск в сторону Бахмута нет авто, в Горловку 60.
Марьинка в сторону Курахово нет авто, в Донецк 100.
Новотроицкое в сторону Мариуполя 30 авто, в Донецк 40.
Гнутово в сторону Мариуполя 20 авто, в Донецк 20.
За прошедшие сутки общий пассажиро-транспортный поток характеризовался увеличением по сравнению с предыдущим днем.
Информация от очевидцев (обновляется):
КПВВ «Майорск»
Нет данных.
КПВВ «Марьинка»
5:11 Марьинка в Донецк на 4 утра 80 машин.
6:00 На каргиле ж*. На верху моста.. Переехали на Еленовка. Сейчас у остановки.
6:55 Каргил. Далеко на мосту, до жд путей. Льгота, до начала моста, движения нет.
7:20 Каргил - вчера стали в очередь в 7:00 утра выехали с блок поста в 17:40. Еще оставались машины до моста. Люди умолять пустить еще, но был запуск или нет не знаю.
7:52 Каргил, уже традиционно аншлаг! Льготы машин 40 45, основная высоко на мосту, у раздвоения дороги.
9:03 Каргил в Донецк ~ 60.
КПВВ «Новотроицкое»
5:50 Новотроицкое в Донецк 17 машин+ 10 льготы.
6:16 На Еленовке до остановки.
6:18 Льгота между 1 и 2 туалетами. Уже до церкви основная. Еленовка запустили 3 ряда и похоже все льгота и беременные инвалиды, основная на 5 машин протянула.
6:31 Запускают 4-ый ряд. Из основной заехал 6 авто. 30 льгота. 180 основная.
7:47 Еленовка стояли дальше 4-го туалета, сейчас протянули хорошо и уже стоим ближе 3-го туалета.
7:53 Вчера на Еленовке в 18:10 не проехало более 40 машин, всех развернули.
8:33 Еленовке стоим между вторым и третьим туалетом основная до поворота протягивает минут через 30-40.
9:13 Еленовка. Льгота 15. Основная на повороте. Пускают по 2 ряда.
КПВВ «Гнутово»
Нет данных.
Теги: Донбасс, граница, пограничники, пункты пропуска, КПВВ, ГПСУ
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