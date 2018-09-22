Ситуация в пунктах пропуска утром 22 сентября

22.09.2018 09:31

Информация от погранслужбы Украины, передает zi.dn.ua.



По состоянию на утро 22 сентября, очереди на пунктах пропуска на линии разграничения были следующими.



Майорск в сторону Бахмута нет авто, в Горловку 60.

Марьинка в сторону Курахово нет авто, в Донецк 100.

Новотроицкое в сторону Мариуполя 30 авто, в Донецк 40.

Гнутово в сторону Мариуполя 20 авто, в Донецк 20.

За прошедшие сутки общий пассажиро-транспортный поток характеризовался увеличением по сравнению с предыдущим днем.



Информация от очевидцев (обновляется):



КПВВ «Майорск»



Нет данных.



КПВВ «Марьинка»



5:11 Марьинка в Донецк на 4 утра 80 машин.

6:00 На каргиле ж*. На верху моста.. Переехали на Еленовка. Сейчас у остановки.

6:55 Каргил. Далеко на мосту, до жд путей. Льгота, до начала моста, движения нет.

7:20 Каргил - вчера стали в очередь в 7:00 утра выехали с блок поста в 17:40. Еще оставались машины до моста. Люди умолять пустить еще, но был запуск или нет не знаю.

7:52 Каргил, уже традиционно аншлаг! Льготы машин 40 45, основная высоко на мосту, у раздвоения дороги.

9:03 Каргил в Донецк ~ 60.



КПВВ «Новотроицкое»



5:50 Новотроицкое в Донецк 17 машин+ 10 льготы.

6:16 На Еленовке до остановки.

6:18 Льгота между 1 и 2 туалетами. Уже до церкви основная. Еленовка запустили 3 ряда и похоже все льгота и беременные инвалиды, основная на 5 машин протянула.

6:31 Запускают 4-ый ряд. Из основной заехал 6 авто. 30 льгота. 180 основная.

7:47 Еленовка стояли дальше 4-го туалета, сейчас протянули хорошо и уже стоим ближе 3-го туалета.

7:53 Вчера на Еленовке в 18:10 не проехало более 40 машин, всех развернули.

8:33 Еленовке стоим между вторым и третьим туалетом основная до поворота протягивает минут через 30-40.

9:13 Еленовка. Льгота 15. Основная на повороте. Пускают по 2 ряда.

КПВВ «Гнутово»



Нет данных.





