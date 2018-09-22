Стало известно, почему вдова Захарченко передумала участвовать в «выборах»

22.09.2018 20:54

Тelegram-канал «Это ДНР, детка» сообщает, что вдова убитого главаря «ДНР» Александра Захарченко Наталья передумала принимать участие в предстоящих «выборах» на пост главаря «ДНР».

Тelegram-канал «Это ДНР, детка» сообщает, что после назначения врио «главы республики» Дениса Пушилина у вдовы Захарченко намеревались «отжать» бизнес дом, пока она не отказалась от идеи идти на «выборы».

По данным телеграмм-канала, именно помощник президента РФ Владислав Сурков уговорил ее не выдвигать свою кандидатуру». Сообщается, что Сурков пообещал вдове, что Пушилин прекратит ее «прессовать», и в качестве откупной оставит ей"семейный бизнес» — сеть супермаркетов «ПРС».

Источник ДонПресс.