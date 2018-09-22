- В Донецьке - дерибан спадщини загиблого ватажка Захарченка після його похорону21:32
- "Это крик души..." - в ответ на просьбу боевиков "ДНР" жители Донбасса массово отвечают отказом21:18
- Стало известно, почему вдова Захарченко передумала участвовать в «выборах»20:54
- На Донбассе "самоликвидировался" опасный террорист: Гуф из Санкт-Петербурга вернется обратно в РФ в гробу20:31
- Венгрия выступила против автоматического продления антироссийских санкций ЕС19:58
- Армия Путина на Донбассе редеет на глазах, ВСУ дали жесткий отпор18:44
- В Горловке и Донецке в училища берут боевиков «ДНР», которые только «числятся»18:03
- На эти кадры можно смотреть вечно - "Осы" мощнейшим ударом превратили в металлолом технику оккупанта17:20
- Боевики на страже абсурда16:45
- В "Укрзализныце" назвали направления Донетчины и Луганщины одними из самых убыточных16:01
Сурков лично шантажировал вдову Захарченко: сепаратистку вынудили отказаться от участия в "выборах"
Жена ликвидированного главаря "ДНР" Александра Захарченко Наталья передумала участвовать в "выборах" нового главаря "ДНР".
Новостями о грядущих "выборах" поделился сепаратистский telegram-канал "Это ДНР, детка", передает "Диалог.UA".
Стоит отметить, что вдова Захарченко сразу после его похорон отправилась на "передовую" агитировать террористов "ДНР" за свою кандидатуру. Однако после того, как Кремль назначил главарем "ДНР" Дениса Пушилина, у нее начались серьезные проблемы. Новые власти пытаются "отжать" у семьи Захарченко не только бизнес, но и дом.
В итоге Наталья Захарченко отказалась от идеи возглавить террористическую "республику".
"Владислав Сурков уговорил вдову Захарченко Наталью не выдвигать свою кандидатуру", - сообщил сепаратистский ресурс.
По его данным, кум Сурков (кремлевский "куратор" Сурков крестил младшего сына Захарченко) в обмен пообещал вдове, что Пушилин прекратит ее "прессовать", оставив в качестве откупной "семейный бизнес" - сеть супермаркетов "ПРС", которую в свое время "отжал" сам Захарченко.
Теги: Донбасс, выборы, жена, бизнес, Кремль, ДНР, Пушилин, Захарченко, Сурков
- МММщика Пушилина на кресло главаря "ДНР" посадила "делегация" ФСБ: громкий инсайд из Кремля
- По курсу Захарченко. Пушилин озвучил свою «предвыборную» программу
- В Кремле проговорились о "закулисных играх" лидера "Батькивщины” - Тимошенко дала добро на Пушилина:
- "И случится это, как только марионетке ниточки обрежут. Пушилину заранее уготована участь Захарченко"
- Басурин после смерти Захарченко пригрозил Украине бойней
- Перенос выборов: за спрятавшегося Захарченко отдувается Пушилин
- «ЛНР» зарегистрировала кандидатов на свои «выборы»22:31
- В окупованом Первомайське люди чекають на чергову зиму у квартирах, що не опалюються21:49
- В Донецьке - дерибан спадщини загиблого ватажка Захарченка після його похорону21:32
- "Это крик души..." - в ответ на просьбу боевиков "ДНР" жители Донбасса массово отвечают отказом21:18
- Стало известно, почему вдова Захарченко передумала участвовать в «выборах»20:54
- На Донбассе "самоликвидировался" опасный террорист: Гуф из Санкт-Петербурга вернется обратно в РФ в гробу20:31
- Венгрия выступила против автоматического продления антироссийских санкций ЕС19:58
- Армия Путина на Донбассе редеет на глазах, ВСУ дали жесткий отпор18:44
- В Горловке и Донецке в училища берут боевиков «ДНР», которые только «числятся»18:03
- На эти кадры можно смотреть вечно - "Осы" мощнейшим ударом превратили в металлолом технику оккупанта17:20
- «ЛНР» зарегистрировала кандидатов на свои «выборы»22:31
- Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб судиться з переселенською громадською організацією «МійДім.UА»22:06
- В окупованом Первомайське люди чекають на чергову зиму у квартирах, що не опалюються21:49
- "Россия попала в три капкана. Вылезти не может и боится", - Гиркин рассказал, почему провал Москвы на Донбассе неминуем21:44
- В Донецьке - дерибан спадщини загиблого ватажка Захарченка після його похорону21:32
- "Это крик души..." - в ответ на просьбу боевиков "ДНР" жители Донбасса массово отвечают отказом21:18
- Стало известно, почему вдова Захарченко передумала участвовать в «выборах»20:54
- На Донбассе "самоликвидировался" опасный террорист: Гуф из Санкт-Петербурга вернется обратно в РФ в гробу20:31
- Проблемы "второго хлеба": почему украинскую картошку не покупают за границей и какой будет цена20:07
- Венгрия выступила против автоматического продления антироссийских санкций ЕС19:58
- Срочно выкиньте эти вещи из дома! Они привлекает к вам смерть18:22
- Освещение в школах: почему дети теряют зрение17:00
- День осеннего равноденствия 23 сентября: поверья и приметы11:38
- Ситуация на Донбассе не изменится!До выборов 2019 года все останется без изменений – Кучма08:34
- Что за чертой? Рассказы людей, которые пережили клиническую смерть07:42
- Какие болезни могут появиться, если сидеть "нога на ногу"22:38
- Как помочь самому себе, если подавился21:00
- Врачи предупредили о последствиях для здоровья ребенка игр на смартфоне16:58
- Какие продукты вызывают неприятный запах тела14:15
- Самые лучшие жены по знаку Зодиака12:45
- «ДНР» и «ЛНР» прекратят существование
- Обстрел! В Мариуполе паника, слышны звуки боя
- «Завод начали резать на металл». Пушилину рассказали о проблемах Амвросиевского района
- Обострение на Донбассе: соцсети "гудят" о новой волне взрывов в Донецке
- Шаг за шагом: ВСУ молниеносным ударом отбили очередной кусочек украинской земли у оккупантов. Видео
- Жители Донецка открыто проклинают боевиков "ДНР" в соцсетях: город потрясен крупным ЧП
- Армия Путина на Донбассе редеет на глазах, ВСУ дали жесткий отпор
- "Это крик души..." - в ответ на просьбу боевиков "ДНР" жители Донбасса массово отвечают отказом
- Переселенцев будут ставить на учет для получения бесплатного жилья
- Боевики «ДНР» усиленно проверяю автомобили с украинскими номерами