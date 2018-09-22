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Сурков лично шантажировал вдову Захарченко: сепаратистку вынудили отказаться от участия в "выборах"

22.09.2018 14:26
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Сурков лично шантажировал вдову Захарченко: сепаратистку вынудили отказаться от участия в "выборах"

Жена ликвидированного главаря "ДНР" Александра Захарченко Наталья передумала участвовать в "выборах" нового главаря "ДНР".

Новостями о грядущих "выборах" поделился сепаратистский telegram-канал "Это ДНР, детка", передает "Диалог.UA".

Стоит отметить, что вдова Захарченко сразу после его похорон отправилась на "передовую" агитировать террористов "ДНР" за свою кандидатуру. Однако после того, как Кремль назначил главарем "ДНР" Дениса Пушилина, у нее начались серьезные проблемы. Новые власти пытаются "отжать" у семьи Захарченко не только бизнес, но и дом.

В итоге Наталья Захарченко отказалась от идеи возглавить террористическую "республику".

"Владислав Сурков уговорил вдову Захарченко Наталью не выдвигать свою кандидатуру", - сообщил сепаратистский ресурс.

По его данным, кум Сурков (кремлевский "куратор" Сурков крестил младшего сына Захарченко) в обмен пообещал вдове, что Пушилин прекратит ее "прессовать", оставив в качестве откупной "семейный бизнес" - сеть супермаркетов "ПРС", которую в свое время "отжал" сам Захарченко.



Теги: Донбасс, выборы, жена, бизнес, Кремль, ДНР, Пушилин, Захарченко, Сурков
 
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