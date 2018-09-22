Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В больницах Донецка жалуются на задержку зарплаты

22.09.2018 13:46
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В больницах Донецка жалуются на задержку зарплаты

Жители оккупированного Донецка в социальных сетях жалуются, что медперсоналу больницы им. Калинина задерживают зарплату на неопределенный срок.

По информации местных жителей задержка происходит из-за «перерасхода денежных средств». При этом когда задолженность будет погашена неизвестно.

Источник: donpress.com



Теги: Донецк, Донбасс, долг, зарплата, оккупация, больница, медики, соцсети
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх