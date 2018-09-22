В больницах Донецка жалуются на задержку зарплаты

22.09.2018 13:46

Жители оккупированного Донецка в социальных сетях жалуются, что медперсоналу больницы им. Калинина задерживают зарплату на неопределенный срок.

По информации местных жителей задержка происходит из-за «перерасхода денежных средств». При этом когда задолженность будет погашена неизвестно.

Источник: donpress.com