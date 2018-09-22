В Донецьке - дерибан спадщини загиблого ватажка Захарченка після його похорону

22.09.2018 21:32

«В борделі ліжка переставляють», - так просунуті прихильники «ДНР» коментують дерибан спадщини загиблого ватажка Захарченка після його похорону. В той час, як людей, не занурених у політичну «кухню» окупованого Донецька, продовжують годувати скорботними картинками на бігбордах, на внутрішньому фронті зачищаються всі сліди створеного за чотири роки «культу особистості».

Після втечі до РФ головних фігурантів захарченковської свити минулого тижня розпочалися обвинувачення їх у рейдерстві та привласненні майна, були скасовані «міністерство оборони» та «кишенькові армії». Особливого резонансу набули примусове запихання під «МВС ДНР» підпорядкованих особисто Захарченкові «Республіканської гвардії» та «літературного батальйону», заснованого російським письменником Захаром Прілєпіним, а також заява нового «голови республіки» Дениса Пушиліна щодо повернення власникам приватних ринків.

Польові командири «першої хвилі» раптом отримали докази шаленого збагачення своїх цивільних керманичів і вчинили в соцмережах гучний галас: «За що ми воювали?!». У середніх ланках «республіканського» менеджменту через когнітивний дисонанс панують "разброд і шатанія".

З різних куточків «республіки» почали з’являтися свідчення про випадки збоїв в роботі служб – «гайців», водоканалу тощо. На тлі новин про зростання оптових цін (зокрема, на хлібні вироби), знов розпочалися масові обкрадання дач.

Коли «призначений» на 14 вересня наступ ВСУ очікувано не відбувся, пропагандисти «ДНР» подали це як свою перемогу: мовляв, вчасно викрили підступні плани ворогів – ті й злякалися. Однак мобілізаційний ефект від фейкового вкиду про зовнішню загрозу виявився меншим, ніж обурення людей – мало, що нічого не зрозуміло, так ще й залякують.

Бентежать народ також інтенсивні плітки про візит до Донецька його колишнього «хазяїна» Ріната Ахметова – начебто той придбав збанкрутілі активи «імперії ДМЗ» (Донецький металургійний завод) і вирішив на власні очі роздивитись, що там як. Подейкують, ніби напередодні приїзду Ахметова окупанти відремонтували фасад готелю «Донбас Палас». Маркером майбутнього повернення України у Донецьк дописувачі у соцмережах пропонують вважати момент, коли у готелі розпочнуться внутрішні ремонтні роботи.

Источник #FreeДОНЕЦЬК