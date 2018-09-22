- В «ДНР» работа Vodafone будет нормализована12:17
- Известный соратник Гиркина ликвидирован у Дебальцево: боевики кричат о мести и "захвате Славянска"11:05
- Оккупированная Горловка под обстрелом: повреждены 5 домов10:44
- За сутки семеро российских наемников и боевиков поплатились за обстрелы ВСУ: детали провокаций противника10:09
- Ситуация в пунктах пропуска утром 23 сентября09:47
- Умрут без Кремля: журналист дал прогноз по будущему ДНР-ЛНР09:28
- Волкер озвучил неожиданно оптимистический прогноз по возвращению Донбасса09:07
- В районе Дебальцево ликвидирован боевик «ДНР» из Славянска08:56
- ВСУ мощно ударили из "Градов" на Азовском побережье08:49
- В Комскомольском взорвался мерседес боевиков «ДНР»08:31
В Горловке и Донецке в училища берут боевиков «ДНР», которые только «числятся»
Во временно оккупированных Горловке, Донецке и других населенных пунктах складывается критическая ситуация с набором в учебные заведения всех уровней.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
На временно оккупированных территориях сложилась критическая ситуация с набором в учебные заведения всех уровней. Учителя школ ходят по «чужой» территории, переписывая детей и пытаясь найти учащихся в «свою» школу. В училищах, техникумах и даже ВУЗах также критическая ситуация – не хватает учащихся и студентов. Условия для поступления уже упрощены до уровня «только приди», но всё равно людей не хватает. Мастера в училищах приспособились набирать боевиков «ДНР», которые только числятся, но при этом получают стипендию. В Донецке те, кто хотя бы раз в неделю появляется на занятиях, получает повышенную стипендию.
Вот что рассказывают горловчане и дончане в соцсетях:
«Встретил знакомую мастачку, говорит что недостающих людей в группу набрала из орков, а то что они не ходят на занятия — так это еще и лучше. Вот такое оно профессионально-техническое образование в дыре, на Стирол если что таких берут»,
«В Донецке берут и не орков, просто числиштся получаешь 600 р стипендии, а если раз в неделю появляешься повышенная, не знаю сколько, родственница мужа так устроила (бармен-официант)».
Теги: Донецк, Донбасс, Горловка, студенты, стипендия, училище, ДНР, боевики, соцсети
- Боевики «ДНР» понесли серьезные потери: в моргах Донецка и Горловки «пополнение»
- Боевики "ДНР" начали чаще "уходить под землю"
- В морг оккупированной Горловки привезли больше 30 тел убитых боевиков: террористы открыто признают, что с "живой силой" в "ДНР" катастрофа
- Жители "ДНР" о блокпостах боевиков: "Людей превратили в бесправный и безмозглый скот, униженный и деморализованный. Это филиал ада"
- Боевики заявили, что могут уйти из Донецка и Горловки. Можно ли этому верить?
- Расстреляв Авдеевку и Донецк, боевики взялись за Горловку
- В «ДНР» работа Vodafone будет нормализована12:17
- Известный соратник Гиркина ликвидирован у Дебальцево: боевики кричат о мести и "захвате Славянска"11:05
- Оккупированная Горловка под обстрелом: повреждены 5 домов10:44
- За сутки семеро российских наемников и боевиков поплатились за обстрелы ВСУ: детали провокаций противника10:09
- Ситуация в пунктах пропуска утром 23 сентября09:47
- Умрут без Кремля: журналист дал прогноз по будущему ДНР-ЛНР09:28
- Волкер озвучил неожиданно оптимистический прогноз по возвращению Донбасса09:07
- В районе Дебальцево ликвидирован боевик «ДНР» из Славянска08:56
- ВСУ мощно ударили из "Градов" на Азовском побережье08:49
- В Комскомольском взорвался мерседес боевиков «ДНР»08:31
- В «ДНР» работа Vodafone будет нормализована12:17
- День осеннего равноденствия: как правильно загадать желание 11:50
- Известный соратник Гиркина ликвидирован у Дебальцево: боевики кричат о мести и "захвате Славянска"11:05
- Оккупированная Горловка под обстрелом: повреждены 5 домов10:44
- За сутки семеро российских наемников и боевиков поплатились за обстрелы ВСУ: детали провокаций противника10:09
- Ситуация в пунктах пропуска утром 23 сентября09:47
- Умрут без Кремля: журналист дал прогноз по будущему ДНР-ЛНР09:28
- Волкер озвучил неожиданно оптимистический прогноз по возвращению Донбасса09:07
- В районе Дебальцево ликвидирован боевик «ДНР» из Славянска08:56
- ВСУ мощно ударили из "Градов" на Азовском побережье08:49
- День осеннего равноденствия: как правильно загадать желание 11:50
- Срочно выкиньте эти вещи из дома! Они привлекает к вам смерть18:22
- Освещение в школах: почему дети теряют зрение17:00
- День осеннего равноденствия 23 сентября: поверья и приметы11:38
- Ситуация на Донбассе не изменится!До выборов 2019 года все останется без изменений – Кучма08:34
- Что за чертой? Рассказы людей, которые пережили клиническую смерть07:42
- Какие болезни могут появиться, если сидеть "нога на ногу"22:38
- Как помочь самому себе, если подавился21:00
- Врачи предупредили о последствиях для здоровья ребенка игр на смартфоне16:58
- Какие продукты вызывают неприятный запах тела14:15
- «ДНР» и «ЛНР» прекратят существование
- Обстрел! В Мариуполе паника, слышны звуки боя
- «Завод начали резать на металл». Пушилину рассказали о проблемах Амвросиевского района
- Обострение на Донбассе: соцсети "гудят" о новой волне взрывов в Донецке
- Шаг за шагом: ВСУ молниеносным ударом отбили очередной кусочек украинской земли у оккупантов. Видео
- "Это крик души..." - в ответ на просьбу боевиков "ДНР" жители Донбасса массово отвечают отказом
- Армия Путина на Донбассе редеет на глазах, ВСУ дали жесткий отпор
- Жители Донецка открыто проклинают боевиков "ДНР" в соцсетях: город потрясен крупным ЧП
- Переселенцев будут ставить на учет для получения бесплатного жилья
- Отправляйтесь домой: прозревшая фанатка «ДНР» шокировала обращением к российским «добровольцам»