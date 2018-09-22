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Архив - Донецкая область

В Макеевке массово пилят деревья. Люди возмущены

22.09.2018 15:26
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В Макеевке массово пилят деревья. Люди возмущены

Во временно оккупированной Макеевке и других населенных пунктах оккупационные «власти ДНР» дали команду на массовый спил деревьев.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

В Червоногвардейском районе временно оккупированной Макеевки и в других населенных пунктах по указанию оккупационных «властей ДНР» идет массовый спил деревьев. Фруктовые деревья продают частникам, занимающимся продажей шашлыков, а остальные пилят «на дрова».

Вот что сообщают макеевчане в соцсетях:

«На Гвардейке на 8-8 меняют, все деревья под корень режут. Народ в шоке. Обращались в исполком, выдали бумагу что все законно. Вата в шоке, при Украине такого не было»,

«Фруктовые деревья продают шашлычникам, остальные на дрова. Если договориться и заплатить то могут оставить хозяину, 500 фублей за дерево».



Теги: Донбасс, Макеевка, дрова, оккупация, ДНР, деревья, соцсети
 
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