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Архив - Донецкая область

В Макеевке на рынках убирают «флаги ДНР»

22.09.2018 08:40
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В Макеевке на рынках убирают «флаги ДНР»

Во временно оккупированной Макеевке на ранее «национализированных» оккупационными «властями ДНР» убирают вывески и «флаги ДНР». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Как сообщают источники, во временно оккупированной Макеевке на ранее отжатых рынках исчезли вывески, говорящие о принадлежности к «ГП Рынки Донбасса» и «флаги ДНР». Вот что рассказывают макеевчане в соцсетях:
«Слухи Говорят — в Макеевку вернулся Пикалов. Уже с Красного рынка сняли вывеску рынка днр и флаг… УПС»,
«Так пушилин обещал же частичную денационализацию.)»,
«Вот и началась»,
«А кто такой, шоб не гуглить?»,
«Бывший хозяин рынка при Украине»,
«Вывеску уже с неделю как сняли и флаги. Пикалов шарится сдесь».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.



Теги: Донбасс, Макеевка, флаг, ДНР
 
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