В Макеевке на рынках убирают «флаги ДНР»

22.09.2018 08:40

Во временно оккупированной Макеевке на ранее «национализированных» оккупационными «властями ДНР» убирают вывески и «флаги ДНР». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Как сообщают источники, во временно оккупированной Макеевке на ранее отжатых рынках исчезли вывески, говорящие о принадлежности к «ГП Рынки Донбасса» и «флаги ДНР». Вот что рассказывают макеевчане в соцсетях:

«Слухи Говорят — в Макеевку вернулся Пикалов. Уже с Красного рынка сняли вывеску рынка днр и флаг… УПС»,

«Так пушилин обещал же частичную денационализацию.)»,

«Вот и началась»,

«А кто такой, шоб не гуглить?»,

«Бывший хозяин рынка при Украине»,

«Вывеску уже с неделю как сняли и флаги. Пикалов шарится сдесь».

Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.