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В Мариуполе на зебре сбили 8-летнего ребенка с самокатом
22.09.2018 12:24
В Мариуполе сбили 8-летнего ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу с самокатом.
За рулем автомобиля находилась женщина. По предварительной информации она управляла автомобилем "Жигули" шестой модели.
Авария произошла на проспекте Строителей, не доезжая до перекрестка на ул. Митрополитской.
Состояние ребенка неизвестно. Очевидцы сообщили MRPL.CITY, что когда они увидели аварию, ребенка уже увезли, самокат лежал на краю дороги. У автомобиля же разбито левое зеркало.
Теги: Донбасс, ребенок, Мариуполь, Жигули, ДТП, зебра, самокат, сбил
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