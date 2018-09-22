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В ОРДО люди в ужасе от масштабов воровства. В домах срывают даже ламинат
На временно оккупированных территориях Донецкой области, по словам местных жителей, активизировалось воровство — участились ограбления домов, квартир, дач. Об этом дончане пишут в социальных сетях.
«Донецьк. Крадіжки по домівках/гаражах ростуть кожну добу. Мусарня каже: «…вывозите все имущество или организовывайте дежурство…», — жалуются горожане.
Дончане отмечают — в жилых домах грабители забирают все, включая даже напольное покрытие. «Последние 2 недели воровство жуткое, вскрывают и дома, и квартиры. Там где отсутствуют жильцы даже пластиковые окна и ламинат снимают, не говоря уже об остальном. Остаются голые стены в абсолютно пустом помещении», — написал комментатор.
Особо активно имущество разворовывается в дачных поселках. «Полным ходом идет воровство приусадебных участков, обворовали все вентиля на трубах, вода льется, вскрываются домики, воруют урожай», — описывают ситуацию местны жители.
По их словам, в районах дач орудуют целые банды. «Толпы незнакомых людей шастают группами по 2−3 чел. по дачам», — отметили очевидцы. В последние недели особенно популярным стало воровство орехов и винограда — это виды урожая, которые можно очень выгодно продать.
Учитывая тенденции, дончане предупреждают друг друга о том, что с дачных поселков нужно вывозить любое имущество. «Все приусадебные домики будут разворованы. Максимально вывозите оттуда все», — пишут коммментаторы.
По словам очевидцев, грабители не гнушаются действовать открыто. Двери срываются с петель среди бела дня — иногда их дергают при помощи машины. Имущество вывозится подчистую.
Орфография и стилистика авторов полностью сохранены.
Источник ДонПресс.
Теги: Донбасс, ламинат, воровство, ОРДО
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