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В "Укрзализныце" назвали направления Донетчины и Луганщины одними из самых убыточных
22.09.2018 16:01
Поезда, едущие по направлениям из Донецкой и Луганской областей, являются одними из самых убыточных для "Укрзализныци".Об этом сообщает Трибун.
Убыточными являются направления "Ужгород-Лисичанск", "Мариуполь-Львов", "Киев - Мариуполь" и "Лисичанск - Хмельницкий". При этом заполняемость в поездах по данным маршрутам практически полная.
Самыми прибыльными направлениями внутри страны являются поезда "Киев-Одесса", "Киев-Харьков", "Львов - Харьков", "Киев - Новоалексеевка" и "Киев - Ивано-Франковск". Среди международных направлений самым прибыльным являются поезда на Москву из Киева, Николаева, Одессы и Хмельницкого. Поезд "Киев - Москва" приносит прибыли больше, чем пять самых денежных направлений Украины вместе взятые.
Теги: Донбасс, Укрзализниця, Луганская область, поезда, Донетчина
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