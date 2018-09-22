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Вели прицельный огонь по ВСУ! Сводка из зоны ООС за минувшие сутки
За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 18 раз открывали огонь по позициям ВСУ. При этом противник 4 раза применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Вследствие обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили легкие ранения. Об этом сегодня, 22 сентября, сообщили в штабе Операции объединенных сил.
Так, за прошедшие сутки НВФ осуществляли обстрелы позиций ВСУ в районах населенных пунктов Крымское, Троицкое, Луганское, Авдеевка, Марьинка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное и Широкино.
Они вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, под минометные обстрелы попали опорные пункты на мариупольском направлении. Так, вчера вечером из минометов калибра 82 мм НВФ обстреливали позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Водяное. Опорный пункт у Широкино противник также обстрелял из миномета 120-го калибра. Позиции в районе Гнутово попали под огневой налет из минометных обоих калибров.
Кроме того, позиции Объединенных сил вблизи Водяного и Широкино были обстреляны из вооружения БМП. Также в Водяное они попали под огонь противотанкового ракетного комплекса, а в Широкино НВФ применили зенитную установку ЗУ-23-2.
Теги: Донбасс, огонь, ВСУ, обстрелы, ООС
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