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Венгрия выступила против автоматического продления антироссийских санкций ЕС
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что в ЕС должно пройти обсуждение вопроса о целесообразности продления антироссийских санкций.
Об этом передает «Европейская правда».
«Мы четко обозначили необходимость честного диалога, поскольку мы ненавидим обманывать друг друга. Нужно честное и прямое обсуждение, достигли ли санкции успеха? Давайте проанализируем факты, помогли ли санкции европейской экономике или российской экономике, или, наоборот, помогли оказать давление на российскую экономику, помогли ли они выполнить Минские соглашения. Ответив искренне на эти вопросы, мы должны принимать решения о нашем будущем», — сказал Сийярто.
При этом он заверил, что Венгрия никогда не пойдет на нарушение единства ЕС в этом вопросе.
За ослабление санкций против РФ также выступает Италия. Данный вопрос она планирует обсудить на саммите ЕС 18-19 октября.
13 сентября Европейский союз продлил санкции в отношении 155 физических лиц и 44 компаний, причастный к нарушению территориальной целостности Украины.
Кроме этого США ввели санкции против 33 представителей российской обороны и разведки. Среди участников списка - три физических лица, связанных с оборонным сектором РФ, и еще 30 - с разведслужбами.
Теги: Россия, США, Донбасс, Европейский союз, Венгрия, МИД, санкции, Минские соглашения
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