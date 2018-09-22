Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

«Власти ДНР» заставляют людей «поддерживать» Пушилина

22.09.2018 13:04
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Власти ДНР» заставляют людей «поддерживать» Пушилина

Во временно оккупированных населенных пунктах Донецкой области оккупационные «власти ДНР» заставляют людей «оставлять подписи в поддержку Пушилина».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Жители временно оккупированных территорий сообщают, что оккупационные «власти ДНР» заставляют людей «письменно поддерживать» Пушилина. Организовывается сбор подписей в зависимости от размера населенного пункта или организации, но число подписей не может быть менее 30.

Так, например, во временно оккупированной Горловке «пункты сбора подписей» организовали в больницах, учебных заведениях и супермаркетах. Бюджетников уже сегодня заставили расписаться в «петиции». В больницах и учебных заведениях будут собирать подписи с пациентов, их родственников и родителей учащихся.



Теги: Донбасс, выборы, Горловка, подпись, оккупация, ДНР, Пушилин
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх