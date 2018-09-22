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Жители Донецка открыто проклинают боевиков "ДНР" в соцсетях: город потрясен крупным ЧП
Жители Донецка возмущены произошедшим в городе взрывом и проклинают боевиков "ДНР", возмущаясь большому количеству вооруженных боевиков на улицах столицы оккупированного Донбасса.
О показательной реакции жителей города на пятничный взрыв в Кировском районе сообщил известный журналист и блогер Денис Казанский, передает dialog.ua.
Жители Донецка возмущаются, что боевики и наемники с гранатами и оружием разгуливают по городу, представляя опасность для детей и дончан.
"Обсуждают сегодняшний подрыв магазина в Кировском районе. Возмущаются, что быдло с гранатами по Донецку ходит. С добрым утром! Оно с 2014-го там хозяйничает", - написал Казанский, публикуя скриншот диалога жителей Донецка в одном из пабликов города в ответ на произошедший взрыв в магазине.
При этом, по сравнению с 2014-м годом, у значительной части жителей произошло изменение в отношении боевиков и российских наемников, которые воспринимаются как бандиты и утратили статус "защитников".
Теги: Донецк, Донбасс, магазин, взрыв, ЧП, ДНР, боевики, соцсети
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