Боевики не пустили ОБСЕ в два района на Донбассе

23.09.2018 21:59

Боевики не пустили миссию ОБСЕ к мониторингу в районах Верхнешироковское и Бетманово на Донбассе.

Об этом со ссылкой на украинскую сторону СЦКК сообщает пресс-центр операции объединенных сил (ООС) на Донбассе в Facebook, передает donpress.com.

«Боевики продолжают препятствовать деятельности патрулей СММ ОБСЕ на временно оккупированных территориях.

Оккупанты не предоставили представителям СММ ОБСЕ доступ для проведения мониторинга в районах Верхнешироковское и Бетманово», — говорится в сообщении.