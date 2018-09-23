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Боевики резко увеличили количество атак, но нарвались на жесткую "ответку" ВСУ

23.09.2018 08:22
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Боевики резко увеличили количество атак, но нарвались на жесткую "ответку" ВСУ

Противник на Донбассе 22 сентября увеличил количество обстрелов – было зафиксировано 28 обстрелов по позициям украинской армии (в предыдущие сутки – 18), пять из которых из запрещенного "Минском" вооружения, сообщает штаб Объединенных сил.

Оккупанты обстреляли ВСУ вблизи населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Новолуганское, Шумы, Новоселовка вторая, Пески, Марьинка, Старогнатовка, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино.

"Из минометов 82-го калибра враг обстреливал позиции ООС на Светлодарском направлении вблизи Новолуганского и на Мариупольском направлении в районе Гнутово. Минометы 120-го калибра противник применил также на Приазовье, обстреляв позиции подразделений украинских войск у Широкино. Огневой налет с применением минометов обоих калибров оккупантами был совершен на Мариупольском направлении по опорному пункту наших войск вблизи Лебединского. Также по защитникам Лебединского и Гнутово российско-оккупационные войска применили вооружения БМП", – сообщили военные.

В результате боевых действий у ВСУ потерь нет, а вот у боевиков семь человек получили ранения ответным огнем украинских бойцов.

Источник: segodnya.ua



Теги: Донбасс, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
 
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