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Архив - Донецкая область

Ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Муня»

23.09.2018 07:47
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Ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Муня»

Боевики «ДНР» на временно оккупированных территориях Донецкой области несут боевые и не боевые потери. Ликвидирован боевик с позывным «Муня».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщают источники, ликвидирован боевик «ДНР» Дукмас Андрей Юрьевич с позывным «Муня».

Известно, то Дукмас родился в Амвросиевском районе, 13 июля 1968 года. Ликвидирован 15 сентября 2018 года при попадании снаряда в блиндаж в н.п. Ленинское.



Теги: Донбасс, ликвидация, боевик, обстрел, оккупация, ДНР, потери
 
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