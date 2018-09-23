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Архив - Донецкая область

Оккупированная Горловка под обстрелом: повреждены 5 домов

23.09.2018 10:44
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Оккупированная Горловка под обстрелом: повреждены 5 домов

В оккупированной Горловке в поселке Гагарина во время утреннего обстрела повреждено пять домов.

«Глава администрации» города Иван Приходько сообщает: «В результате обстрела в поселке Гагарина по адресам: улица Нансена, 13/2, 13, 11, 6 и улица Артиллеристов, 42 повреждены дома, передает donpress.com.

На данный момент обстрел возобновился».

При этом Приходько добавил, что жертв и пострадавших нет.



Теги: Донбасс, Горловка, дом, оккупация, повреждения, обстрелы
 
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