Почему террористы больше не ведут обстрелы днем: боец ВСУ раскрыл новую хитрую тактику армии РФ на Донбассе

23.09.2018 19:27

Российско-террористические войска выбрали для себя новую тактику, чтобы наносить более точные удары по позициям Вооруженных сил Украины.

Фонд “Повернись живим” на своей странице в Facebook сообщает о новой тактике незаконных вооруженных бандформирований "Л/ДНР" на Донбассе, передает "Диалог. UA".

“Днем они наблюдают за нашими позициями: куда мы перемещаемся, куда переносим оружие и боеприпасы. Вечером – контрольный пролет беспилотника, и они начинают по этим позициям крыть из минометов, СПГ, АГС, крупнокалиберных пулеметов", - поделился он.

Иными словами, оккупанты РФ избрали новую тактику, чтобы наносить по позициям Вооруженных сил Украины больше точных ударов. "По соседнему батальону и ЗУшкы стреляют. Бэхи “копейки” стреляют из СПГ. Это они так начинают вечер”, – отмечает защитник Украины.