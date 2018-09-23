- В «ДНР» работа Vodafone будет нормализована12:17
- Известный соратник Гиркина ликвидирован у Дебальцево: боевики кричат о мести и "захвате Славянска"11:05
- Оккупированная Горловка под обстрелом: повреждены 5 домов10:44
- За сутки семеро российских наемников и боевиков поплатились за обстрелы ВСУ: детали провокаций противника10:09
- Ситуация в пунктах пропуска утром 23 сентября09:47
- Умрут без Кремля: журналист дал прогноз по будущему ДНР-ЛНР09:28
- Волкер озвучил неожиданно оптимистический прогноз по возвращению Донбасса09:07
- В районе Дебальцево ликвидирован боевик «ДНР» из Славянска08:56
- ВСУ мощно ударили из "Градов" на Азовском побережье08:49
- В Комскомольском взорвался мерседес боевиков «ДНР»08:31
Путин помог "братским" "ДНР/ЛНР": военная техника из РФ вторглась на Донбасс - подробности
Техника российских террористов была зафиксирована на минувшей неделе. Она проследовала в количестве 10 единиц недалеко от границы РФ там, где нет пунктов пропуска.
Речь идет о колонне из "КамАзов" с крытыми брезентом грузовыми отсеками, передает "Диалог.UA".
О передвижении техники террористов рассказали наблюдатели Миссии ОБСЕ в своем отчете, они заметили военные грузовики боевиков в неподконтрольном временно Украине одном из районов Донетчины.
Кроме того наблюдатели рассказали, что они вновь фиксируют вооружение оккупантов, которое размещено с нарушением согласованных линий отвода. К слову сказать, на данный момент на Донбассе находится более 1200 наблюдателей ОБСЕ.
Сообщается, что передвижение колонны техники террористов удалось выявить при помощи беспилотника.
Теги: Россия, Донбасс, Путин, ОБСЕ, беспилотник, ДНР, ЛНР, военная техника, РФ
- Боевиков «ДНР» уличили в использовании комплексов радиоразведки «ТОРН»
- Кремль пригнал на Донбасс "Былину": ОБСЕ обнаружила у "Л/ДНР" экспериментальное оружие России
- "Что пнем по сове, что совой об пень – результат один", - Сазонов рассказал, чем грозят Украине "уступки" Путина по вводу миротворцев на Донбасс
- Боевиков «ЛДНР» уличили в наличии у них РСЗО и снарядов к ним
- Россиянин из ЧВК "Вагнер" рассказал, как готовят боевиков для Луганска и Донецка, - Путину лучше не слышать
- Боевик рассказал, как Россия организовала поставку оружия на Донбасс
- В «ДНР» работа Vodafone будет нормализована12:17
- Известный соратник Гиркина ликвидирован у Дебальцево: боевики кричат о мести и "захвате Славянска"11:05
- Оккупированная Горловка под обстрелом: повреждены 5 домов10:44
- За сутки семеро российских наемников и боевиков поплатились за обстрелы ВСУ: детали провокаций противника10:09
- Ситуация в пунктах пропуска утром 23 сентября09:47
- Умрут без Кремля: журналист дал прогноз по будущему ДНР-ЛНР09:28
- Волкер озвучил неожиданно оптимистический прогноз по возвращению Донбасса09:07
- В районе Дебальцево ликвидирован боевик «ДНР» из Славянска08:56
- ВСУ мощно ударили из "Градов" на Азовском побережье08:49
- В Комскомольском взорвался мерседес боевиков «ДНР»08:31
- В «ДНР» работа Vodafone будет нормализована12:17
- День осеннего равноденствия: как правильно загадать желание 11:50
- Известный соратник Гиркина ликвидирован у Дебальцево: боевики кричат о мести и "захвате Славянска"11:05
- Оккупированная Горловка под обстрелом: повреждены 5 домов10:44
- За сутки семеро российских наемников и боевиков поплатились за обстрелы ВСУ: детали провокаций противника10:09
- Ситуация в пунктах пропуска утром 23 сентября09:47
- Умрут без Кремля: журналист дал прогноз по будущему ДНР-ЛНР09:28
- Волкер озвучил неожиданно оптимистический прогноз по возвращению Донбасса09:07
- В районе Дебальцево ликвидирован боевик «ДНР» из Славянска08:56
- ВСУ мощно ударили из "Градов" на Азовском побережье08:49
- День осеннего равноденствия: как правильно загадать желание 11:50
- Срочно выкиньте эти вещи из дома! Они привлекает к вам смерть18:22
- Освещение в школах: почему дети теряют зрение17:00
- День осеннего равноденствия 23 сентября: поверья и приметы11:38
- Ситуация на Донбассе не изменится!До выборов 2019 года все останется без изменений – Кучма08:34
- Что за чертой? Рассказы людей, которые пережили клиническую смерть07:42
- Какие болезни могут появиться, если сидеть "нога на ногу"22:38
- Как помочь самому себе, если подавился21:00
- Врачи предупредили о последствиях для здоровья ребенка игр на смартфоне16:58
- Какие продукты вызывают неприятный запах тела14:15
- «ДНР» и «ЛНР» прекратят существование
- Обстрел! В Мариуполе паника, слышны звуки боя
- «Завод начали резать на металл». Пушилину рассказали о проблемах Амвросиевского района
- Обострение на Донбассе: соцсети "гудят" о новой волне взрывов в Донецке
- Шаг за шагом: ВСУ молниеносным ударом отбили очередной кусочек украинской земли у оккупантов. Видео
- "Это крик души..." - в ответ на просьбу боевиков "ДНР" жители Донбасса массово отвечают отказом
- Армия Путина на Донбассе редеет на глазах, ВСУ дали жесткий отпор
- Жители Донецка открыто проклинают боевиков "ДНР" в соцсетях: город потрясен крупным ЧП
- Переселенцев будут ставить на учет для получения бесплатного жилья
- Отправляйтесь домой: прозревшая фанатка «ДНР» шокировала обращением к российским «добровольцам»