Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Ситуация в пунктах пропуска утром 23 сентября

23.09.2018 09:47
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ситуация в пунктах пропуска утром 23 сентября

Информация от погранслужбы Украины, передает zi.dn.ua.

Как передает пресс-служба ГПСУ, все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил открылись согласно осеннего графика и работают в штатном режиме.

По состоянию на утро 23 сентября, очереди на пунктах пропуска на линии разграничения были следующими:

Майорск в сторону Бахмута 20 авто, в Горловку 60.
Марьинка в сторону Курахово нет авто, в Донецк 60.
Новотроицкое в сторону Мариуполя нет авто, в Донецк 40.
Гнутово в сторону Мариуполя 20 авто, в Донецк 20.

Информация от очевидцев (обновляется):

КПВВ «Майорск»

Нет данных.

КПВВ «Марьинка»

5:26 Каргил до блоков.
6:17 На Марьинке в Донецк до посадки.
6:55 Марьинка в Донецк, от броневика метров 200-300 не доезжая до первой посадки.

КПВВ «Новотроицкое»

8:45 На Мариуполь: Новотроицк на проверку. Перлына 8-10 машин
КПВВ «Гнутово»

Нет данных.



Теги: Донбасс, граница, пограничники, пункты пропуска, КПВВ, ГПСУ, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх