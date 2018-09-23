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"Украина хочет зачистить Донбасс", - Клинцевич боится за будущее пророссийских боевиков на востоке Украины
Российский политик мечтает о том, что украинская сторона, наконец, сядет за стол переговоров с марионетками Кремля из непризнанных республик, и не хочет, чтобы на Донбассе появились миротворцы ООН.
Член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич прокомментировал на своей странице в Facebook план Киева и Запада по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе.
Он рассказал, почему Москва не пойдет на мирное разрешение войны, передает "Российский Диалог" и dialog.ua.
"Речь идет, если называть вещи своими именами, о зачистке территории Донбасса так называемыми полицейскими силами с последующей передачей ее под контроль Киева.
Я даже на секунду не допускаю, что ДНР и ЛНР могут согласиться с подобным "тайным планом", - уверяет член Совфеда.
Между тем, эксперты не сомневаются, что озвученный украинской стороной план мирного урегулирования на Донбассе является неприемлемым для России, которая в случае его воплощения на всегда потеряет влияние на Украину через марионеточные псевдореспублики.
Теги: Россия, Донбасс, ООН, переговоры, ДНР, ЛНР, миротворцы, РФ
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