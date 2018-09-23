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Умрут без Кремля: журналист дал прогноз по будущему ДНР-ЛНР
23.09.2018 09:28
Боевики так называемых ДНР и ЛНР попросятся назад в Украину, как только президент России Владимир Путин лишит их финансовой поддержки РФ.
Такое мнение высказал журналист Павел Казарин в своем материале для "Украинской правды".
"Имеют ли, с точки зрения Киева, Л/ДНР шанс на существование? Разумеется, нет – ведь они нежизнеспособны без вливаний из Москвы. Как только Кремль отключит систему жизнеобеспечения – они умрут. Или попросятся обратно в состав Украины", - пишет Казарин.
По его словам, "ДНР и ЛНР – "оккупированные квазиреспублики, созданные внешним игроком", единственная задача которых – служить источником дестабилизации и плацдармом для возможного наступления.
Теги: Россия, Донбасс, Путин, финансы, прогноз, ДНР, ЛНР, боевики
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