В Донецке и Горловке боевики «ДНР» проводят тотальные проверки на дорогах

23.09.2018 08:12

Во временно оккупированных Донецке и Горловке боевики «ДНР» и российские оккупанты снова устроили тотальную проверку транспорта на городских дорогах.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщают источники, сегодня во временно оккупированных Донецке и Горловке вооруженные боевики «ДНР» и российские оккупанты на городских дорогах устроили тотальную проверку. Дончане пишут об облаве в районе шахты «Лидиевка».

Вот что пишут дончане и горловчане в соцсетях:

«Донецк 17.10 пл.Бакинских комиссаров. Стоят постоянно полицаи. Будьте осторожны»,

«Донецк. Пересечение Шевченко и 50-й гвардейской дивизии, и тут стоят полицаи»,

«За светофором на 29-й в сторону Петровки полиция и вояки Донецк, 14.09 житьвгетто...»,

«20.00 На ш-те «Лидиевка» тотальная облава. Очередь в каждом направлении 20-30 машин»,

«Вчера на выезде с Гагарина на Авторем стояли гайцы с орками в полной боевой. Будьте осторожны»,

«Сегодня тоже стоят. А еще на 3 больнице».