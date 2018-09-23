Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Горловке под залпы САУ начали «праздновать» День города

23.09.2018 14:06
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Горловке под залпы САУ начали «праздновать» День города

Сегодня во временно оккупированной Горловке оккупационные «власти ДНР» после третьего (!!!) переноса решили «отпраздновать» День города.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Сегодня во временно оккупированной Горловке оккупационные «власти ДНР» решили «отпраздновать» День города. Однако, горловчане вместо будильников были разбужены залпами САУ, а затем в местах, где может быть большое скопление людей, появилось большое количество вооруженных боевиков «ДНР» с собаками, проверяющих транспорт.

Жители города в очередной раз ругают оккупационные «власти» и «напряглись»:

«На Соборе когось ждуть Машинки шмонають, собаки вынюхують, орки з автоматами бигають»
«Утро. Народные мусора одели парадку и усилились, долбит САУ, народ негодует что испортили очередной день города и напрягся. Вот такая она жизнь в оккупации».



Теги: Донбасс, Горловка, праздник, День города, ДНР, боевики, САУ, залпы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх