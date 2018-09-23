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Архив - Донецкая область

В Комскомольском взорвался мерседес боевиков «ДНР»

23.09.2018 08:31
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В Комскомольском взорвался мерседес боевиков «ДНР»

Во временно оккупированном Комсомольском Старобешевского района взорвался «военный» мерседес боевиков «ДНР».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщают местные жители, во временно оккупированном Комсомольском Старобешевского района сегодня вечером взорвался «военный» автомобиль. В близлежащих домах вылетели стекла.

Вот что пишут местные жители в соцсетях:

«Во дворе прям напротив техникума взорвалась машина, у людей в домах нет стекол. Машина не горит, поэтому и пожарная не едет. Никто не пострадал»,
«Взорвали мерседес военный. Кошка умерла, пострадавших больше нет!».



Теги: Донбасс, Комсомольск, взрыв, автомобиль, ДНР, военная техника, соцсети
 
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