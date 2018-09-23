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В мариупольском зоопарке посетители играют со львятами
23.09.2018 13:42
В мариупольском зоопарке «Деревня Вашуры» можно погладить двух львят, пишет mrpl.city.
Как рассказала Наталья, которая ухаживает за хищниками, оба животных – девочки. Младшая, Афина, родилась в зоопарке 15 июля. Сейчас львенок весит 4,3 кг. Старшую, Имлию, привезли из другого зоопарка три месяца назад. Маленькая львица уже достигла 10 кг.
Львятам дают не только молоко, но и мелкие порции мяса. К слову, молоко дает коза, которая тоже живет в зоопарке. Хищницы останутся в мариупольском зоопарке. Причем посетителям разрешат их гладить.
Теги: Донбасс, Мариуполь, лев, зоопарк
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