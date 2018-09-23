В ОРДО взорвали «военный» автомобиль: погибла кошка

23.09.2018 13:14

В социальных сетях жители оккупированного Комсомольского Старобешевского района пишут, что взорвался «военный» мерседес оккупантов «ДНР».

Местные жители отмечают, что в близлежащих домах вылетели стекла и погибла кошка. В своих комментариях люди пишут:

«Во дворе прям напротив техникума взорвалась машина, у людей в домах нет стекол. Машина не горит, поэтому и пожарная не едет. Никто не пострадал»,

«Взорвали мерседес военный. Кошка умерла, пострадавших больше нет!».

Источник ДонПресс.