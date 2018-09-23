Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В ОРДО взорвали «военный» автомобиль: погибла кошка

23.09.2018 13:14
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В ОРДО взорвали «военный» автомобиль: погибла кошка

В социальных сетях жители оккупированного Комсомольского Старобешевского района пишут, что взорвался «военный» мерседес оккупантов «ДНР».
Местные жители отмечают, что в близлежащих домах вылетели стекла и погибла кошка. В своих комментариях люди пишут:
«Во дворе прям напротив техникума взорвалась машина, у людей в домах нет стекол. Машина не горит, поэтому и пожарная не едет. Никто не пострадал»,
«Взорвали мерседес военный. Кошка умерла, пострадавших больше нет!».

Источник ДонПресс.



Теги: Донбасс, кошка, взрыв, погибла, автомобиль, ОРДО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх