Последние новости раздела
- В «ДНР» работа Vodafone будет нормализована12:17
- Известный соратник Гиркина ликвидирован у Дебальцево: боевики кричат о мести и "захвате Славянска"11:05
- Оккупированная Горловка под обстрелом: повреждены 5 домов10:44
- За сутки семеро российских наемников и боевиков поплатились за обстрелы ВСУ: детали провокаций противника10:09
- Ситуация в пунктах пропуска утром 23 сентября09:47
- Умрут без Кремля: журналист дал прогноз по будущему ДНР-ЛНР09:28
- Волкер озвучил неожиданно оптимистический прогноз по возвращению Донбасса09:07
- В районе Дебальцево ликвидирован боевик «ДНР» из Славянска08:56
- ВСУ мощно ударили из "Градов" на Азовском побережье08:49
- В Комскомольском взорвался мерседес боевиков «ДНР»08:31
В районе Дебальцево ликвидирован боевик «ДНР» из Славянска
23.09.2018 08:56
В районе временно оккупированного Дебальцево ликвидирован боевики «ДНР» Пакиж Юрий Николаевич.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщают источники, в районе временно оккупированного Дебальцево ликвидирован боевик «ДНР» Пакиж Юрий Николаевич. О Пакиже известно, что он родился в Славянске 15 июня 1961 года, был ликвидирован в районе Дебальцево 20 августа 2018 года.
По записям боевиков «ДНР» в соцсетях, Пакиж был «стрелковцем».
Теги: Донбасс, Дебальцево, ликвидация, боевик, ДНР, соцсети
Читайте также:
- "ДНРовцы" в трауре: на Донбассе ликвидирован Маугли
- "Министр-боевик" Лекстутес сдал Россию по полной: "Захарченко ликвидируют, а Тимофеев, может, выживет". ВИДЕО
- Ликвидирован боевик «ДНР» из Горловки с позывным «Максут»
- Ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Муня»
- "Захарченко лично пытал и убивал пленных солдат ВСУ", - эксперт о плане ликвидации главного боевика Донецка
- Ликвидирован боевик «ДНР» из Ясиноватой
- В «ДНР» работа Vodafone будет нормализована12:17
- Известный соратник Гиркина ликвидирован у Дебальцево: боевики кричат о мести и "захвате Славянска"11:05
- Оккупированная Горловка под обстрелом: повреждены 5 домов10:44
- За сутки семеро российских наемников и боевиков поплатились за обстрелы ВСУ: детали провокаций противника10:09
- Ситуация в пунктах пропуска утром 23 сентября09:47
- Умрут без Кремля: журналист дал прогноз по будущему ДНР-ЛНР09:28
- Волкер озвучил неожиданно оптимистический прогноз по возвращению Донбасса09:07
- В районе Дебальцево ликвидирован боевик «ДНР» из Славянска08:56
- ВСУ мощно ударили из "Градов" на Азовском побережье08:49
- В Комскомольском взорвался мерседес боевиков «ДНР»08:31
- В «ДНР» работа Vodafone будет нормализована12:17
- День осеннего равноденствия: как правильно загадать желание 11:50
- Известный соратник Гиркина ликвидирован у Дебальцево: боевики кричат о мести и "захвате Славянска"11:05
- Оккупированная Горловка под обстрелом: повреждены 5 домов10:44
- За сутки семеро российских наемников и боевиков поплатились за обстрелы ВСУ: детали провокаций противника10:09
- Ситуация в пунктах пропуска утром 23 сентября09:47
- Умрут без Кремля: журналист дал прогноз по будущему ДНР-ЛНР09:28
- Волкер озвучил неожиданно оптимистический прогноз по возвращению Донбасса09:07
- В районе Дебальцево ликвидирован боевик «ДНР» из Славянска08:56
- ВСУ мощно ударили из "Градов" на Азовском побережье08:49
- День осеннего равноденствия: как правильно загадать желание 11:50
- Срочно выкиньте эти вещи из дома! Они привлекает к вам смерть18:22
- Освещение в школах: почему дети теряют зрение17:00
- День осеннего равноденствия 23 сентября: поверья и приметы11:38
- Ситуация на Донбассе не изменится!До выборов 2019 года все останется без изменений – Кучма08:34
- Что за чертой? Рассказы людей, которые пережили клиническую смерть07:42
- Какие болезни могут появиться, если сидеть "нога на ногу"22:38
- Как помочь самому себе, если подавился21:00
- Врачи предупредили о последствиях для здоровья ребенка игр на смартфоне16:58
- Какие продукты вызывают неприятный запах тела14:15
- «ДНР» и «ЛНР» прекратят существование
- Обстрел! В Мариуполе паника, слышны звуки боя
- «Завод начали резать на металл». Пушилину рассказали о проблемах Амвросиевского района
- Обострение на Донбассе: соцсети "гудят" о новой волне взрывов в Донецке
- Шаг за шагом: ВСУ молниеносным ударом отбили очередной кусочек украинской земли у оккупантов. Видео
- "Это крик души..." - в ответ на просьбу боевиков "ДНР" жители Донбасса массово отвечают отказом
- Армия Путина на Донбассе редеет на глазах, ВСУ дали жесткий отпор
- Жители Донецка открыто проклинают боевиков "ДНР" в соцсетях: город потрясен крупным ЧП
- Переселенцев будут ставить на учет для получения бесплатного жилья
- Отправляйтесь домой: прозревшая фанатка «ДНР» шокировала обращением к российским «добровольцам»