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Архив - Донецкая область

В районе Дебальцево ликвидирован боевик «ДНР» из Славянска

23.09.2018 08:56
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В районе Дебальцево ликвидирован боевик «ДНР» из Славянска

В районе временно оккупированного Дебальцево ликвидирован боевики «ДНР» Пакиж Юрий Николаевич.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщают источники, в районе временно оккупированного Дебальцево ликвидирован боевик «ДНР» Пакиж Юрий Николаевич. О Пакиже известно, что он родился в Славянске 15 июня 1961 года, был ликвидирован в районе Дебальцево 20 августа 2018 года.

По записям боевиков «ДНР» в соцсетях, Пакиж был «стрелковцем».



Теги: Донбасс, Дебальцево, ликвидация, боевик, ДНР, соцсети
 
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