В районе Дебальцево ликвидирован боевик «ДНР» из Славянска

23.09.2018 08:56

В районе временно оккупированного Дебальцево ликвидирован боевики «ДНР» Пакиж Юрий Николаевич.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщают источники, в районе временно оккупированного Дебальцево ликвидирован боевик «ДНР» Пакиж Юрий Николаевич. О Пакиже известно, что он родился в Славянске 15 июня 1961 года, был ликвидирован в районе Дебальцево 20 августа 2018 года.

По записям боевиков «ДНР» в соцсетях, Пакиж был «стрелковцем».