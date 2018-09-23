Волкер озвучил неожиданно оптимистический прогноз по возвращению Донбасса

23.09.2018 09:07

Есть существенные причины для того, чтобы президент России Владимир Путин хотел решить проблему Донбасса, отметил специальный представитель Государственного департамента США Курт Волкер в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

России невыгодна война на Донбассе, и чем успешней будет Украина, тем больше у нее будет шансов на реинтеграцию оккупированных территорий.

Об этом заявил специальный представитель Госдепартамента США Курт Волкер в авторской программе Дмитрия Гордона на канале "112 Украина".

"По поводу успеха Украины. Этот вопрос нас беспокоит очень сильно. И я думаю, еще больше он волнует украинцев. Меня спрашивают о "Минске", о плане "Б", но мне кажется, главный план – это успешная Украина. Мы делаем все возможное, чтобы заработали сильные демократические институты, экономика, безопасность. И чем громче будут успехи, тем больше шансов на реинтеграцию оккупированных территорий", – сказал он.

Волкер подчеркнул, что никому не нужна война с президентом России Владимиром Путиным. "Никто не хочет конфликта с Россией. А ему не нужен Донбасс. Там умирают русские солдаты, Россия оказалась под санкциями, с Россией порвали связи украинцы. Это вредит России. Таким образом, есть существенные причины для того, чтобы Москва хотела решить проблему Донбасса", – отметил спецпредставитель Госдепа США.

Он добавил, что США ни при каких условиях не признают насильственный захват территории украинского Крыма. "Мы не оставим Украину. Мы стоим на позициях украинского суверенитета, территориальной целостности, мы хотим увидеть успешную Украину. И часть моей миссии – ездить по всей Европе, чтобы заставить людей думать об Украине, чтобы там не забывали об Украине", – подытожил Волкер.