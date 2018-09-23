ВСУ мощно ударили из "Градов" на Азовском побережье

23.09.2018 08:49

Украинские военные продолжат тренировки по отработке защиты морского побережья Украины от возможной атаки.

Офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" опубликовал на своей странице в Facebook кадры стрельб из реактивных систем залпового огня "Град", передает segodnya.ua.

"Артиллерия ОС (Объединенных сил) всегда наготове к отражению российско-оккупационных войск", – написал он и пояснил в комментариях, что учения проходили на Азовском побережье по отражению атаки с моря.