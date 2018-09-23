За сутки семеро российских наемников и боевиков поплатились за обстрелы ВСУ: детали провокаций противника

23.09.2018 10:09

Пресс-центр Операции Объединенных сил информирует о том, что пророссийские сепаратисты "Л/ДНР" активно ведут вооруженные провокации на Донбассе.

В течение минувших суток, 22 сентября, бандформирования "Л/ДНР" 28 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, передает "Диалог.UA".

В частности, гибридная армия Российской Федерации пять раз применяла вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Новолуганское, Шумы, Новоселовка Вторая, Пески, Марьинка, Старогнатовка, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

К счастью, в ходе боевых действий потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Согласно данным разведки, в течение суток 7 боевиков ранены.