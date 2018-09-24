Центр Донецка вздрогнул от мощных взрывов

24.09.2018 14:15

Сегодня утром жители оккупированного Донецка в социальных сетях сообщают о мощных взрывах, звук которых был отчетливо слышен в центре города.

В комментариях люди пишут, что от громкого «баха» сработала сигнализация в автомобилях и звук взрыва слышен был даже при закрытых окнах:

«10:30.Два одиночных баха с небольшим интервалом. Примерно На Смолянке тоже услышали. На машинах сработала сигнализация. да. слышали и ощутили волну. Смолянка Пожтехника… слышно при закрытых окнах… громко»

«Взрыв слышно, окна среагировали. Еще один. Мне залпы парные слышатся Давно не слышал, что-то гремит, торговый слышал»

«Донецк слышит БАБАХ ! хз на пво не похоже»

«Да, раз 5 что-то долбануло добряче! Думал показалось».

Источник: https://donpress.com