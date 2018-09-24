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"Даже они тут не выдерживают", - жители "ЛНР" бьют тревогу в Сети из-за массовой гибели голубей от некого вируса
В оккупированном Луганске местные жители напуганы массовой гибелью голубей на улицах, которые, вероятно, заражены каким-то вирусом.
Местные жители временно оккупированного Луганска рассказали о странной тенденции, которая наблюдается в городе, передает "Диалог.UA". В частности, люди утверждают, что за последние несколько дней на улицах областного центра зафиксирована массовая гибель голубей. "На улицах утром видно, как дворники их (трупы голубей - ред.) собирают.
Такого давно не было. Особенно в восточных кварталах птиц стало значительно меньше", - рассказал местный житель, попросивший оставить свое имя в тайне. По словам другого собеседника, возможной причиной мог стать некий вирус. "Говорят, что их "косит" какой-то вирус. Печальное зрелище…Даже они тут не выдерживают", - иронично отметил луганчанин. Напомним, дончанка показала, что реально происходит в "столице" "ДНР" с наступлением темноты. Также жители Донецка открыто проклинают боевиков "ДНР" в соцсетях.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, вирус, гибель, ДНР, ЛНР, голуби
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- "Даже они тут не выдерживают", - жители "ЛНР" бьют тревогу в Сети из-за массовой гибели голубей от некого вируса14:45
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