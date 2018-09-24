Главарь «ДНР» Пушилин щедро раздает обещания. Люди возмущены

24.09.2018 13:00

Новый главарь «ДНР» Денис Пушилин начал раздачу «щедрых обещаний». Жители временно оккупированных территорий Донетчины возмущены. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Новый главарь «ДНР» Денис Пушилин в последние дни пустился во все тяжкие, раздавая обещания и обещая жителям временно оккупированных территорий, фактически, «рай на земле», верней, «рай в ДНР».

За несколько последних дней Пушилин наобещал в следующем порядке:

18 сентября Пушилин пообещал решить вопрос о включении отработанного стажа в Украине при перерасчете пенсии в «ДНР»,

20 сентября Пушилин пообещал властям Амвросиевки оказать содействие в строительстве кирпичного завода,

21 сентября Пушилин пообещал властям Снежного оказать помощь в строительстве в городе нового водопровода,

21 сентября ВРИО главы «ДНР» пообещал коллективу «Снежнянскхиммаша» помочь в решении острых проблем предприятия,

22 сентября Совмин «ДНР» дал поручение «Минсвязи» нормализовать работу Vodafone в Республике, Пушилин,

23 сентября Пушилин пообещал «властям» Горловки решить проблему с водоснабжением.

Жители временно оккупированных территорий возмущены подобным потоком обещаний, которые даже не будут пытаться выполнять. Просто недовольных людей пытаются отвлечь от проблем и погасить волну недовольства. Тем не менее, жители временно оккупированных территорий не повелись на «сладкую» приманку. Многие отнеслись к «обещаниям» с возмущением, а некоторые с иронией.

Вот что пишут люди в соцсетях:

«Да уж)))всё очень печально., жалко людей, и родной город»,

«Вчера я бухал с другом и мы обсудили проблемы города. Это столь же важное событие, только видео не сохранилось, потому что по пьяни утопили телефон»,

«Да лохотрон но как хитро было все сделано столько обещаний и честные выплаты и сапоги жене и шубы а теперь главой ДНР не смешно, как он научен так и будет обещать не значит сделать».

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