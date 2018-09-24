Количество переселенцев из Донбасса продолжает уменьшаться

24.09.2018 19:48

По состоянию на сегодня, 24 сентября, в Украине учтены 1 млн 518 тыс. 937 переселенцев из Донбасса и Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, ссылаясь на данные структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 17 сентября 2018 года в Украине были учтены 1 млн 517 тыс. 888 переселенцев. Таким образом, за неделю число зарегистрированных внутренне перемещенных лиц уменьшилось на 1049 человек.

Источник: https://dnews.dn.ua