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Количество переселенцев из Донбасса продолжает уменьшаться
24.09.2018 19:48
По состоянию на сегодня, 24 сентября, в Украине учтены 1 млн 518 тыс. 937 переселенцев из Донбасса и Крыма.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, ссылаясь на данные структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций.
Как сообщалось ранее, по состоянию на 17 сентября 2018 года в Украине были учтены 1 млн 517 тыс. 888 переселенцев. Таким образом, за неделю число зарегистрированных внутренне перемещенных лиц уменьшилось на 1049 человек.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, Крым, ДНР, ЛНР, переселенцы
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