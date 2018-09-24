Кремль "кинул" сбежавших из "ДНР" соратников Захарченко: Ташкент срочно выехал за помощью в Крым - подробности

24.09.2018 21:15

Сбежавший после смерти Захарченко в Москву террорист Тимофеев, а также примкнувшие к нему Трапезников и Казаков, оказались никому не нужны.

Более того, Кремль их игнорирует и не принимает. Как пишет российское издание "Новая газета", известные донецкие сепаратисты не смогли попасть на прием в администрацию РФ, хотя предпринимали весьма серьезные для этого попытки, передает "Диалог.UA". После фиаско в России террорист Ташкент отправился в аннексированный Крым.

Издание пишет, то здесь Тимофеев попытается через "главу" Крыма Аксенова выйти на приближенных к Путину чиновников. "Правая рука" уничтоженного Захарченко попытается всеми силами сохранить свои позиции. Так, Тимофеев намерен добиться встречи с Дмитрием Козаком, он Кремлем поставлен на курирование ТЭК, но за ним по-прежнему оставлен контроль за аннексированным Крымом. Источники предупреждают, что бывшие друзья Захарченко должны опасаться за свою жизнь – кровавые планы Кремля на одном Захарченко не закончились.

Напомним, ранее стало известно о том, какая борьба идет в "ДНР" после смерти Захарченко. Также российский украинофоб Затулин рассказал, когда Путин признает "ДНР" и "ЛНР".



Источник: www.dialog.ua