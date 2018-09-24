- «Боевики в бешенстве»: СБУ обнародовала переговоры террористов «ДНР» о власти в псевдореспублике20:15
- Количество переселенцев из Донбасса продолжает уменьшаться19:48
- Мужчинам из ОРДЛО запретили выезжать в Россию19:22
- В «ДНР» прекращена работа «министерства обороны»18:45
- Жители ОРДО жалуются на острый дефицит врачей в «республике»18:15
- Переговорам в Минске не бывать! Геращенко сделала громкое заявление17:43
- В «ДНР» за нарушение комендантского часа задержали 297 человек16:35
- Стало известно, когда Россия признает «ЛДНР»16:15
- "Даже они тут не выдерживают", - жители "ЛНР" бьют тревогу в Сети из-за массовой гибели голубей от некого вируса14:45
- Названа главная проблему в вопросе реинтеграции Донбасса14:30
Мужчинам из ОРДЛО запретили выезжать в Россию
Оккупационная администрация запретила выезд мужчинам призывного возраста в РФ.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
"Оккупационная администрация скрыто запретила выезд на территорию РФ всем мужчинам призывного возраста, независимо от их гражданства и обстоятельств, при которых они оказались на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", - сказано в сообщении.
Также, по данным украинской разведки, введены и другие ограничения гражданских прав для населения мужского пола. В частности, "правоохранительными органами" запрещено местным жителям находиться на лечении не по месту прописки, или проживать более трех суток в других населенных пунктах без регистрации.
"Указанные ограничения введены по требованию российских следственных органов и сотрудников органов ФСБ РФ, осуществляющих розыск т.н. военнослужащих российско-оккупационных войск, причастных к совершению правонарушений и самовольному оставлению места службы. При этом, под указанным предлогом принимаются комплексные меры по выявлению лиц, уклоняющихся от осеннего призыва на военную службу в составе подразделений соединений и частей 1 и 2 АК ВС РФ", - сообщили в Минобороны.
Источник: https://www.0629.com.ua
Теги: Россия, Донбасс, запрет, ДНР, ЛНР, ОРДЛО
- Российские кураторы требуют от главарей "ЛДНР" запретить силовикам "республик" пользоваться соцсетями
- Вооруженные боевики «ДНР» запрещают проезд наблюдателям СММ ОБСЕ
- Дельцы из "братской" России вербуют жителей «ДНР/ЛНР» для продажи наркотиков
- "Малороссия", родившаяся в воспаленном мозгу Захарченко, в Википедии не просуществовала и суток: страницу с фейковым "государством" удалили с позорной формулировкой
- КПРФ "отжала" у "республик" здания первичек коммунистов
- За неделю на Донбассе было ликвидировано семь наемников ОРДЛО
- «Боевики в бешенстве»: СБУ обнародовала переговоры террористов «ДНР» о власти в псевдореспублике20:15
- Количество переселенцев из Донбасса продолжает уменьшаться19:48
- Мужчинам из ОРДЛО запретили выезжать в Россию19:22
- В «ДНР» прекращена работа «министерства обороны»18:45
- Жители ОРДО жалуются на острый дефицит врачей в «республике»18:15
- Переговорам в Минске не бывать! Геращенко сделала громкое заявление17:43
- В «ДНР» за нарушение комендантского часа задержали 297 человек16:35
- Стало известно, когда Россия признает «ЛДНР»16:15
- "Даже они тут не выдерживают", - жители "ЛНР" бьют тревогу в Сети из-за массовой гибели голубей от некого вируса14:45
- Названа главная проблему в вопросе реинтеграции Донбасса14:30
- Оккупанты забили тревогу: в Крыму исчерпываются запасы питьевой воды20:45
- "Выводят на чистую воду": налоговики начали штрафовать ФЛП за частные проводки20:30
- «Боевики в бешенстве»: СБУ обнародовала переговоры террористов «ДНР» о власти в псевдореспублике20:15
- В России преподаватель вуза разделся догола прямо перед студентами: откровенное видео потрясло Сеть 20:02
- Количество переселенцев из Донбасса продолжает уменьшаться19:48
- Стало известно, когда в Украине переведут часы на зимнее время19:35
- Мужчинам из ОРДЛО запретили выезжать в Россию19:22
- Президент соседнего государства временно отстранен от должности19:04
- В «ДНР» прекращена работа «министерства обороны»18:45
- Погода на октябрь в Украине: прогноз от народного синоптика18:30
- В Украине запретили популярное лекарство от простуды18:00
- Мужчины-вампиры. 10 типов парней, которые испортят вам кровь09:58
- Самая неприступная женщина по знаку зодиака — кто она?08:47
- Названы неожиданные продукты, способные помочь справиться с простудой08:15
- На каких пальцах нельзя носить кольца14:55
- День осеннего равноденствия: как правильно загадать желание 11:50
- Срочно выкиньте эти вещи из дома! Они привлекает к вам смерть18:22
- Освещение в школах: почему дети теряют зрение17:00
- День осеннего равноденствия 23 сентября: поверья и приметы11:38
- Ситуация на Донбассе не изменится!До выборов 2019 года все останется без изменений – Кучма08:34
- Известный соратник Гиркина ликвидирован у Дебальцево: боевики кричат о мести и "захвате Славянска"
- Волкер озвучил неожиданно оптимистический прогноз по возвращению Донбасса
- «ДНР» и «ЛНР» прекратят существование
- Обстрел! В Мариуполе паника, слышны звуки боя
- "ДНР"/ЛНР" вынесли приговор, будущее "республик" печальное - подробности
- Шаг за шагом: ВСУ молниеносным ударом отбили очередной кусочек украинской земли у оккупантов. Видео
- Жители Донецка открыто проклинают боевиков "ДНР" в соцсетях: город потрясен крупным ЧП
- "Это крик души..." - в ответ на просьбу боевиков "ДНР" жители Донбасса массово отвечают отказом
- Армия Путина на Донбассе редеет на глазах, ВСУ дали жесткий отпор
- Волонтер: оккупанты грозят «выбить» ВСУ из освобожденных поселков