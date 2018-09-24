Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Мужчинам из ОРДЛО запретили выезжать в Россию

24.09.2018 19:22
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Мужчинам из ОРДЛО запретили выезжать в Россию

Оккупационная администрация запретила выезд мужчинам призывного возраста в РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Оккупационная администрация скрыто запретила выезд на территорию РФ всем мужчинам призывного возраста, независимо от их гражданства и обстоятельств, при которых они оказались на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", - сказано в сообщении.

Также, по данным украинской разведки, введены и другие ограничения гражданских прав для населения мужского пола. В частности, "правоохранительными органами" запрещено местным жителям находиться на лечении не по месту прописки, или проживать более трех суток в других населенных пунктах без регистрации.

"Указанные ограничения введены по требованию российских следственных органов и сотрудников органов ФСБ РФ, осуществляющих розыск т.н. военнослужащих российско-оккупационных войск, причастных к совершению правонарушений и самовольному оставлению места службы. При этом, под указанным предлогом принимаются комплексные меры по выявлению лиц, уклоняющихся от осеннего призыва на военную службу в составе подразделений соединений и частей 1 и 2 АК ВС РФ", - сообщили в Минобороны.

 

Источник: https://www.0629.com.ua 



Теги: Россия, Донбасс, запрет, ДНР, ЛНР, ОРДЛО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх