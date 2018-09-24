- Не Путин и не Ахметов: сепаратист Прилепин назвал убийц уничтоженного в Донецке Захарченко23:35
- "Теперь ответит за все", – сбежавший из Донецка террорист Ташкент схвачен в Москве22:59
- На Донетчине арестовали чиновников Пенсионного фонда: Требовали взятки у переселенцев за оформление пенсий21:45
- Кремль "кинул" сбежавших из "ДНР" соратников Захарченко: Ташкент срочно выехал за помощью в Крым - подробности 21:15
- «Боевики в бешенстве»: СБУ обнародовала переговоры террористов «ДНР» о власти в псевдореспублике20:15
- Количество переселенцев из Донбасса продолжает уменьшаться19:48
- Мужчинам из ОРДЛО запретили выезжать в Россию19:22
- В «ДНР» прекращена работа «министерства обороны»18:45
- Жители ОРДО жалуются на острый дефицит врачей в «республике»18:15
- Переговорам в Минске не бывать! Геращенко сделала громкое заявление17:43
На Донетчине арестовали чиновников Пенсионного фонда: Требовали взятки у переселенцев за оформление пенсий
В Донецкой области арестовали двух чиновников Пенсионного фонда, которые требовали деньги у переселенцев за оформление пенсий. С каждого человека участники преступной схемы получали от 5 500 до 10 500 грн.
«23 сентября Краматорский городской суд поддержал ходатайство прокуратуры Донецкой области и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей двум должностным лицам Управления Бахмутского Пенсионного фонда Украины в Донецкой области с возможностью внесения залога в сумме 35 тыс грн. Прокуратура не согласна с размером залога и будет обжаловать его в апелляционном порядке», – говорится в сообщении.
Как уточняется, двое их сообщников, согласно решению суда, будут находиться под домашним арестом.
По информации прокуратуры, злоумышленники организовали преступную схему вымогательства взяток с граждан за беспрепятственное и внеочередное получение социальных выплат. Полученные денежные средства чиновники распределяли между собой и тратили по своему усмотрению. Однако, 19 сентября при очередной попытке получить взятку правоохранители задержали четырех участников преступной схемы. Среди задержанных – двое должностных лиц Управления Бахмутского Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.
Отмечается, что во время санкционированных обысков у правонарушителей изъято более 50 тыс. грн и более 10 тыс. долл.
Как выяснили правоохранители, злоумышленники таким образом «зарабатывали» по несколько десятков тысяч гривен ежедневно. С каждого человека, в зависимости от способа получения выплат и учитывая личные ситуации, участники преступной схемы получали от 5 500 до 10 500 грн.
«Досудебное расследование по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины продолжается», – подчеркивается в сообщении прокуратуры.
Теги: Донбасс, пенсионный фонд, взятка, арест
- Не Путин и не Ахметов: сепаратист Прилепин назвал убийц уничтоженного в Донецке Захарченко23:35
- "Теперь ответит за все", – сбежавший из Донецка террорист Ташкент схвачен в Москве22:59
- На Донетчине арестовали чиновников Пенсионного фонда: Требовали взятки у переселенцев за оформление пенсий21:45
- Кремль "кинул" сбежавших из "ДНР" соратников Захарченко: Ташкент срочно выехал за помощью в Крым - подробности 21:15
- «Боевики в бешенстве»: СБУ обнародовала переговоры террористов «ДНР» о власти в псевдореспублике20:15
- Количество переселенцев из Донбасса продолжает уменьшаться19:48
- Мужчинам из ОРДЛО запретили выезжать в Россию19:22
- В «ДНР» прекращена работа «министерства обороны»18:45
- Жители ОРДО жалуются на острый дефицит врачей в «республике»18:15
- Переговорам в Минске не бывать! Геращенко сделала громкое заявление17:43
- Не Путин и не Ахметов: сепаратист Прилепин назвал убийц уничтоженного в Донецке Захарченко23:35
- "Теперь ответит за все", – сбежавший из Донецка террорист Ташкент схвачен в Москве22:59
- Нить какого цвета нужно носить, чтобы привлечь удачу и счастье в свою жизнь22:38
- В Украине хотят запретить давать детям некоторые имена22:16
- На Донетчине арестовали чиновников Пенсионного фонда: Требовали взятки у переселенцев за оформление пенсий21:45
- «Россияне в панике»: Украина дала старт прорыву российской блокады, - генерал21:30
- Кремль "кинул" сбежавших из "ДНР" соратников Захарченко: Ташкент срочно выехал за помощью в Крым - подробности 21:15
- В ГФС назвали новые цены на алкоголь21:00
- Оккупанты забили тревогу: в Крыму исчерпываются запасы питьевой воды20:45
- "Выводят на чистую воду": налоговики начали штрафовать ФЛП за частные проводки20:30
- Нить какого цвета нужно носить, чтобы привлечь удачу и счастье в свою жизнь22:38
- В Украине запретили популярное лекарство от простуды18:00
- Мужчины-вампиры. 10 типов парней, которые испортят вам кровь09:58
- Самая неприступная женщина по знаку зодиака — кто она?08:47
- Названы неожиданные продукты, способные помочь справиться с простудой08:15
- На каких пальцах нельзя носить кольца14:55
- День осеннего равноденствия: как правильно загадать желание 11:50
- Срочно выкиньте эти вещи из дома! Они привлекает к вам смерть18:22
- Освещение в школах: почему дети теряют зрение17:00
- День осеннего равноденствия 23 сентября: поверья и приметы11:38
- Известный соратник Гиркина ликвидирован у Дебальцево: боевики кричат о мести и "захвате Славянска"
- Волкер озвучил неожиданно оптимистический прогноз по возвращению Донбасса
- «ДНР» и «ЛНР» прекратят существование
- "ДНР"/ЛНР" вынесли приговор, будущее "республик" печальное - подробности
- Шаг за шагом: ВСУ молниеносным ударом отбили очередной кусочек украинской земли у оккупантов. Видео
- Жители Донецка открыто проклинают боевиков "ДНР" в соцсетях: город потрясен крупным ЧП
- "Это крик души..." - в ответ на просьбу боевиков "ДНР" жители Донбасса массово отвечают отказом
- Армия Путина на Донбассе редеет на глазах, ВСУ дали жесткий отпор
- Волонтер: оккупанты грозят «выбить» ВСУ из освобожденных поселков
- "Украина хочет зачистить Донбасс", - Клинцевич боится за будущее пророссийских боевиков на востоке Украины