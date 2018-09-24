Не Путин и не Ахметов: сепаратист Прилепин назвал убийц уничтоженного в Донецке Захарченко

24.09.2018 23:35

Писатель-сепаратист Захар Прилепин заявил, что убийство Захарченко выгодно бизнес-кругам Украины. Новый бред по поводу ликвидации одиозного главаря "ДНР" Прилепин выдал после недавней пропажи, когда писатель исчез из соцсетей и перестал выходить на связь, передает "Диалог.UA".

Отсидевшись в подполье, пока в ОРДО улягутся основные страсти, связанные с предстоящими в "ДНР" "выборами", писатель дал о себе знать, комментируя "громкую" тему. По мнению сепаратиста, Россия и Путин тут вообще не при чем. "Путин сильно переживал после смерти Захарченко, я это знаю", - рассмешил Прилепин. "Там стоят за этим, так или иначе, работники СБУ. Но есть вариант, что непосредственный приказ или импульс был подан определенными бизнес-кругами Украины, которые не могли воздействовать на экономические послабления в "ДНР", - заявил сбежавший из "ДНР" пособник оккупантов. По его мнению, Захарченко могли убрать в том числе и из-за "национализации", что: "не устраивало серьезных финансовых игроков". В тоже время сепаратист заявил, что Ахметов также не имеет никкого отношения к убийству. "Это точно не он, он не стоит за этим", - заявил Прилепин. "Это либо прямое решение украинских властей, либо импульс от финансовых кругов. Либо и то, и другое", - добавил одиозный сторонник "русского мира"