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НВФ обстреляли сотрудников «Вода Донбасса»: ремонт водовода прекращен
24.09.2018 10:15
Украинская сторона СЦКК заявляет, оккупанты ОРДО в прифронтовой Авдеевке обстреляли работников «Вода Донбасса», выполнявших аварийно-восстановительные работы по ликвидации повреждений Южно-Донбасского водовода.
В СЦКК отметили: «Обстрел осуществлялся с применением станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия».
В штабе ООС отметили, что в связи с обстрелом работы были немедленно прекращены, а работников эвакуировали в безопасное место. Сейчас без водоснабжения остаются Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Курахово, Павлополь, Селидово и Волноваха.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, обстрел, Вода Донбасса, НВФ
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