Общественники рассказали, с какими трудностями сталкиваются переселенцы при обращении в ГМС

24.09.2018 08:28

Переселенцы сталкиваются с трудностями при обращении в Государственную миграционной службу Украины (ГМС). Об этом говорится в дайджесте «Ситуация с соблюдением прав ВПЛ и пострадавших от конфликта лиц» за август 2018 года Благотворительного фонда «Право на захист» («Право на защиту»), опубликованном на сайте организации.

«Со многими трудностями сталкиваются переселенцы, у которых просрочен паспорт и отсутствует справка ВПЛ. Эти ВПЛ не могут обратиться в офис ГМС за пределами области, с которой они переместились, за исключением случаев, когда они имеют справку ВПЛ. Однако справка ВПЛ не может быть выдана без действующего паспорта. Для обновления фотографий в паспортах/получения новых паспортов такие лица должны обратиться в соответствующие управления на контролируемой правительством Украины территории Донецкой и Луганской областей», – говорится в дайджесте.

Также общественники отмечают, что в результате конфликта в базе данных Государственного реестра актов гражданского состояния граждан частично не хватает информации о свидетельствах о рождении детей, родившихся на временно неподконтрольных украинской власти территориях в 2001-2008 годах. «Для ГМС это может стать основанием для отказа в выдаче паспортов этим детям», – отмечается в дайджесте.

Кроме того, общественники отмечают и положительные изменения: