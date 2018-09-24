Стало известно, когда Россия признает «ЛДНР»

24.09.2018 16:15

Депутат Госдумы РФ Константин Затулин заявил, что если на оккупированных территориях Донбасса ВСУ начнут активные военные действия, то Кремль признает «ЛДНР».

В частности, он отметил: «Надеюсь, что коллеги меня поддержат. Эти игры на Украине связаны с выборами, на которых Порошенко рискует ничего не получить. Если они попытаются показать себя героями в глазах определенной части электората, Россия поступит так же, как в 2008 году, то есть признает ЛНР и ДНР. У нее другого выхода не будет «.

Источник: https://donpress.com