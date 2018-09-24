В Краматорске в магазине под вывеской штор изготовляли боеприпасы

24.09.2018 08:00

В Краматорске Донецкой области полицейскими были задержаны двое мужчин, которые производили патроны на территории магазина штор.

«Сотрудники управления уголовного розыска совместно с детективами следственного управления полиции Донецкой области под процессуальным руководством областной прокуратуры задержали двух жителей Краматорска, которые торговали патронами собственного производства. Мастерская по изготовлению боеприпасов маскировалась под вывеской магазина штор», сообщили в полиции Донецкой области.

В арендованном на местном рынке помещении магазина штор, в потайной комнате злоумышленники собирали патроны, подгоняя калибр под современное охотничье оружие иностранного производства. При этом использовали стреляные гильзы, «реставрируя» их. Сбывали патроны через интернет.

При обыске в мастерской, дома и в гараже полицией было изъято не только нелегальную продукцию и инструменты для ее изготовления, незарегистрированный карабин, гранату к подствольному гранатомету, крупнокалиберные боеприпасы и более 600 патронов армейского образца.

Оружие и боеприпасы направлены на экспертизу, их происхождение устанавливается. Задержанным инкриминируется ч.1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».

Источник: https://donpress.com